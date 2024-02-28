деревня Усть-Лог, деревня Усть-Лог, Суксунский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Усть-Лог

Суксунский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Красноуфимский уезд
3059Усть-Лог, дер.при рч. Иргине.55570191210
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Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Красноуфимский уезд, Златоустовская волость
10) д. Усть-Лог Верхний и Нижний; на р. Ирине, распл.Осинцовское общество94281317Бывшие государственныеПравославныеРусские567

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Суксунский район
696784Усть-Логдеревня56°58'00"57°25'00"O-40-115

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Суксунский муниципальный район, Ключевское сельское поселение
57651416131д Усть-Логдеревня
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