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Брунова Василиса Тихоновна

Место рождения

Большая Дуброва, Семеновский, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1704

Дата смерти

После 1756

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1694 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1704

Отец: не указан

Мать: не указана

Большая Дуброва, Семеновский, Нижегородская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 14 оборот
Рождение ребёнка
Около 1736

Дочь: Денисова Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Брунов Иван Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1741

Сын: Брунов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Брунов Иван Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 51 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брунов Иван Федорович

Большая Дуброва, Семеновский, Нижегородская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 14 оборот
Смерть
После 1756
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
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