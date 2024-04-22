Брунова Василиса Тихоновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1704
Дата смертиПосле 1756
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1704
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 14 оборот
Рождение ребёнка
Около 1736
Дочь: Денисова Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Брунов Иван Федорович
Рождение ребёнка
Около 1741
Отец ребёнка: Брунов Иван Федорович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 51 лист
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 14 оборот
Смерть
После 1756