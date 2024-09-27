Сельнихин Карп Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1771
Дата смерти1831
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1771
Отец: Сельнихин Иван Маркович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 82 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 82 оборот
Рождение ребёнка
1800
Сын: Сельнихин Епифан Карпович
Мать ребёнка: Сельнихина (Торопова) Акилина Кузьминична
ГАСО, 24-25-330-45об
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Сельнихина Матрена Карповна
Мать ребёнка: Сельнихина (Торопова) Акилина Кузьминична
ГАСО, 24-25-330-46л
Рождение ребёнка
?.08.1815
Сын: Сельнихин Анисим Карпович
Мать ребёнка: Сельнихина (Торопова) Акилина Кузьминична
ГАСО, 24-25-330-45об
Смерть
1831
ГАСО, рев1834, 62об