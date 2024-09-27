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Сельнихин Карп Иванович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

1831

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: Сельнихин Иван Маркович

Мать: Сельнихина Ирина Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 82 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сельнихина (Торопова) Акилина Кузьминична

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 82 оборот
Рождение ребёнка
1800

Сын: Сельнихин Епифан Карпович

Мать ребёнка: Сельнихина (Торопова) Акилина Кузьминична

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-45об
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Сельнихина Матрена Карповна

Мать ребёнка: Сельнихина (Торопова) Акилина Кузьминична

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-46л
Рождение ребёнка
?.08.1815

Сын: Сельнихин Анисим Карпович

Мать ребёнка: Сельнихина (Торопова) Акилина Кузьминична

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-45об
Смерть
1831
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 62об

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