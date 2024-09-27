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Сельнихин Симан Иванович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: Сельнихин Иван Маркович

Мать: Сельнихина Ирина Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 82 оборот
Бракосочетание
13.01.1796 ст.

Жена: Сельнихина (Двойнишникова) Маремьяна Васильевна

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАПК, 37-1-2б, 654об
Рождение ребёнка
1803

Сын: Сельнихин Фотей Симанович

Мать ребёнка: Сельнихина (Двойнишникова) Маремьяна Васильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-45об
Рождение ребёнка
1818

Сын: Сельнихин Тихон Симонович

Мать ребёнка: Сельнихина (Двойнишникова) Маремьяна Васильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 85об
Смерть
Неизвестно

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