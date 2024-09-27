Сельнихин Симан Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1778
Отец: Сельнихин Иван Маркович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 82 оборот
Бракосочетание
13.01.1796 ст.
Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАПК, 37-1-2б, 654об
Рождение ребёнка
1803
Сын: Сельнихин Фотей Симанович
Мать ребёнка: Сельнихина (Двойнишникова) Маремьяна Васильевна
ГАСО, 24-25-330-45об
Рождение ребёнка
1818
Сын: Сельнихин Тихон Симонович
Мать ребёнка: Сельнихина (Двойнишникова) Маремьяна Васильевна
ГАСО, рев1834, 85об
Смерть
Неизвестно