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Сельнихин Филарет Яковлевич

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1808

Дата смерти

До 1850

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Сельнихин Яков Иванович

Мать: Сельнихина (Муратова) Василиса Андреевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-46об
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сельнихина (Закорюкина) Анна Никифоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 71л
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Шевелина (Сельнихина) Евдокия Филаретовна

Мать ребёнка: Сельнихина (Закорюкина) Анна Никифоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 71л
Рождение ребёнка
1834

Сын: Сельнихин Демид Филаретович

Мать ребёнка: Сельнихина (Закорюкина) Анна Никифоровна

ГАСО, 179-1-213-114об
Смерть
До 1850
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

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