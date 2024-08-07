Сельнихин Филарет Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиДо 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
ГАСО, 24-25-330-46об
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, рев1834, 71л
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Шевелина (Сельнихина) Евдокия Филаретовна
Мать ребёнка: Сельнихина (Закорюкина) Анна Никифоровна
ГАСО, рев1834, 71л
Рождение ребёнка
1834
Сын: Сельнихин Демид Филаретович
Мать ребёнка: Сельнихина (Закорюкина) Анна Никифоровна
ГАСО, 179-1-213-114об
Смерть
До 1850