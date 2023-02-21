Попов Андрей Маркович
Место рожденияТамбовская обл., Мучкапский р-н, Нижнечуйский сельсовет
Дата рождения20.08.1919
Дата смерти05.11.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1919
Отец: Попов Марк Васильевич
Мать: Попова Феврония
Тамбовская обл., Мучкапский р-н, Нижнечуйский сельсовет
Рождение ребёнка
07.02.1946
Дочь: Клочкова Нина Андреевна
Мать ребёнка: Попова Екатерина Павловна
с. Нижнее Чуево Мучкапского района Тамбовской области
Рождение ребёнка
1948
Сын: Попов Виктор
Мать ребёнка: Попова Екатерина Павловна
с. Нижнее Чуево Мучкапского района Тамбовской области
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Любовь
Мать ребёнка: Попова Екатерина Павловна
с. Нижнее Чуево Мучкапского района Тамбовской области
Рождение ребёнка
18.03.1952
Дочь: Шкода Татьяна Андреевна
Мать ребёнка: Попова Екатерина Павловна
Тамбовская обл.,Нижне-Чуево
Рождение ребёнка
13.02.1955
Дочь: Раиса
Мать ребёнка: Попова Екатерина Павловна
с. Нижнее Чуево Мучкапского района Тамбовской области
Рождение ребёнка
19.08.1957
Дочь: Кузнецова Елена Андреевна
Мать ребёнка: Попова Екатерина Павловна
пос.Шахты-35,Новомосковский р-н,Тульская обл.
Жили по адресу Пос. Шахты-35, д.22, кв.16
Рождение ребёнка
01.07.1959
Сын: Попов Владимир
Мать ребёнка: Попова Екатерина Павловна
пос.Шахты 35,Новомосковский р-н,Тульская обл.
Рождение ребёнка
25.11.1961
Сын: Попов Олег Андреевич
Мать ребёнка: Попова Екатерина Павловна
пос.Шахты 35,Новомосковский р-н,Тульская обл.
Смерть
05.11.1977