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Попов Андрей Маркович

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Место рождения

Тамбовская обл., Мучкапский р-н, Нижнечуйский сельсовет

Дата рождения

20.08.1919

Дата смерти

05.11.1977

Пол

Мужской

Добавил:

АN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1919

Отец: Попов Марк Васильевич

Мать: Попова Феврония

Тамбовская обл., Мучкапский р-н, Нижнечуйский сельсовет
Рождение ребёнка
07.02.1946

Дочь: Клочкова Нина Андреевна

Мать ребёнка: Попова Екатерина Павловна

с. Нижнее Чуево Мучкапского района Тамбовской области
Рождение ребёнка
1948

Сын: Попов Виктор

Мать ребёнка: Попова Екатерина Павловна

с. Нижнее Чуево Мучкапского района Тамбовской области
Рождение ребёнка
1950

Дочь: Любовь

Мать ребёнка: Попова Екатерина Павловна

с. Нижнее Чуево Мучкапского района Тамбовской области
Рождение ребёнка
18.03.1952

Дочь: Шкода Татьяна Андреевна

Мать ребёнка: Попова Екатерина Павловна

Тамбовская обл.,Нижне-Чуево
Рождение ребёнка
13.02.1955

Дочь: Раиса

Мать ребёнка: Попова Екатерина Павловна

с. Нижнее Чуево Мучкапского района Тамбовской области
Рождение ребёнка
19.08.1957

Дочь: Кузнецова Елена Андреевна

Мать ребёнка: Попова Екатерина Павловна

пос.Шахты-35,Новомосковский р-н,Тульская обл.
Жили по адресу Пос. Шахты-35, д.22, кв.16
Рождение ребёнка
01.07.1959

Сын: Попов Владимир

Мать ребёнка: Попова Екатерина Павловна

пос.Шахты 35,Новомосковский р-н,Тульская обл.
Рождение ребёнка
25.11.1961

Сын: Попов Олег Андреевич

Мать ребёнка: Попова Екатерина Павловна

пос.Шахты 35,Новомосковский р-н,Тульская обл.
Смерть
05.11.1977
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