Кузнецова (Попова) Елена Андреевна
Место рожденияпос.Шахты-35,Новомосковский р-н,Тульская обл.
Дата рождения19.08.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1957
Отец: Попов Андрей Маркович
пос.Шахты-35,Новомосковский р-н,Тульская обл.
Жили по адресу Пос. Шахты-35, д.22, кв.16
Бракосочетание
23.02.1985
москва
Рождение ребёнка
18.08.1991
Дочь: Балакирева Анастасия Юрьевна
Отец ребёнка: Кузнецов Юрий Алексеевич
Киржач, Киржачский муниципальный район, Владимирская область