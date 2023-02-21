Кузнецова (Попова) Елена Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Попова) Елена Андреевна

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Место рождения

пос.Шахты-35,Новомосковский р-н,Тульская обл.

Дата рождения

19.08.1957

Пол

Женский

Добавил:

АN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1957

Отец: Попов Андрей Маркович

Мать: Попова Екатерина Павловна

пос.Шахты-35,Новомосковский р-н,Тульская обл.
Жили по адресу Пос. Шахты-35, д.22, кв.16
Бракосочетание
23.02.1985

Муж: Кузнецов Юрий Алексеевич

москва
Рождение ребёнка
18.08.1991

Дочь: Балакирева Анастасия Юрьевна

Отец ребёнка: Кузнецов Юрий Алексеевич

Киржач, Киржачский муниципальный район, Владимирская область
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