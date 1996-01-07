Попова (Давыдов) Феврония
Место рожденияс. Нижнее Чуево Мучкапского района Тамбовской области
Дата рождения20.06.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
20.06.1894
Отец: Давыдов Тимофей
Мать: Давыдова Марина
с. Нижнее Чуево Мучкапского района Тамбовской области
Крещение
26.06.1894
Христорождественская церковь, с. Нижнее Чуево
Крестные запасной солдат Владимир Матвеевич Голошумов и жена Васса Федотовна Спицына. Священник Михаил Остроумов, дьякон Александр Орнатов, псаломщик Василий
Рождение ребёнка
16.08.1914
Дочь: Вепренцева Фёкла
Отец ребёнка: Попов Марк
Нижнее Чуево Мучкапского района Тамбовской губернии
Рождение ребёнка
08.06.1917
Сын: Попов Пётр
Отец ребёнка: Попов Марк
Рождение ребёнка
20.08.1919
Отец ребёнка: Попов Марк
Тамбовская обл., Мучкапский р-н, Нижнечуйский сельсовет
Смерть
Неизвестно