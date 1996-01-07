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Попова (Давыдов) Феврония

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Место рождения

с. Нижнее Чуево Мучкапского района Тамбовской области

Дата рождения

20.06.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1894

Отец: Давыдов Тимофей

Мать: Давыдова Марина

с. Нижнее Чуево Мучкапского района Тамбовской области
Крещение
26.06.1894
Христорождественская церковь, с. Нижнее Чуево
Крестные запасной солдат Владимир Матвеевич Голошумов и жена Васса Федотовна Спицына. Священник Михаил Остроумов, дьякон Александр Орнатов, псаломщик Василий
Рождение ребёнка
16.08.1914

Дочь: Вепренцева Фёкла

Отец ребёнка: Попов Марк

Нижнее Чуево Мучкапского района Тамбовской губернии
Рождение ребёнка
08.06.1917

Сын: Попов Пётр

Отец ребёнка: Попов Марк

Рождение ребёнка
20.08.1919

Сын: Попов Андрей Маркович

Отец ребёнка: Попов Марк

Тамбовская обл., Мучкапский р-н, Нижнечуйский сельсовет
Смерть
Неизвестно
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