Шкода (Попова) Татьяна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шкода (Попова) Татьяна Андреевна

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Место рождения

Тамбовская обл.,Нижне-Чуево

Дата рождения

18.03.1952

Пол

Женский

Добавил:

АN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1952

Отец: Попов Андрей Маркович

Мать: Попова Екатерина Павловна

Тамбовская обл.,Нижне-Чуево
Рождение ребёнка
09.04.1975

Сын: Шкода Константин Борисович

Отец ребёнка: Шкода Борис Константинович

г.Москва
Бракосочетание
1975

Муж: Шкода Борис Константинович

Посвящение в духовный сан
2016
Иваново, Иваново, Ивановская область
С 2016 г. проживает в Введенском женском монастыре г.Иваново, приняла монашеский постриг под именем Ангелина
Развод
Неизвестно

Муж: Шкода Борис Константинович

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