Шкода (Попова) Татьяна Андреевна
Место рожденияТамбовская обл.,Нижне-Чуево
Дата рождения18.03.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1952
Отец: Попов Андрей Маркович
Тамбовская обл.,Нижне-Чуево
Рождение ребёнка
09.04.1975
Сын: Шкода Константин Борисович
Отец ребёнка: Шкода Борис Константинович
г.Москва
Бракосочетание
1975
Посвящение в духовный сан
2016
Иваново, Иваново, Ивановская область
С 2016 г. проживает в Введенском женском монастыре г.Иваново, приняла монашеский постриг под именем Ангелина
Развод
Неизвестно