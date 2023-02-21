Попов Марк
Место рожденияс. Нижнее Чуево Мучкапского района Тамбовской области
Дата рождения29.03.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1894
Отец: Попов Василий
Мать: Попова Марина
с. Нижнее Чуево Мучкапского района Тамбовской области
Крещение
30.03.1894
Христорождественская церковь, с. Нижнее Чуево
Крестные: крестьяне собственники Василий Евдокимович Попов и его жена Евдокия Ивановна Щукина; Евдокия Николаевна Попова. Священник Михаил Остроумов, дьякон Александр Орнатов, псаломщик Василий, Филип... Показать все
Рождение ребёнка
16.08.1914
Дочь: Вепренцева Фёкла
Мать ребёнка: Попова Феврония
Нижнее Чуево Мучкапского района Тамбовской губернии
Рождение ребёнка
08.06.1917
Сын: Попов Пётр
Мать ребёнка: Попова Феврония
Рождение ребёнка
20.08.1919
Мать ребёнка: Попова Феврония
Тамбовская обл., Мучкапский р-н, Нижнечуйский сельсовет
Смерть
Неизвестно