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Попов Марк

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Место рождения

с. Нижнее Чуево Мучкапского района Тамбовской области

Дата рождения

29.03.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1894

Отец: Попов Василий

Мать: Попова Марина

с. Нижнее Чуево Мучкапского района Тамбовской области
Крещение
30.03.1894
Христорождественская церковь, с. Нижнее Чуево
Крестные: крестьяне собственники Василий Евдокимович Попов и его жена Евдокия Ивановна Щукина; Евдокия Николаевна Попова. Священник Михаил Остроумов, дьякон Александр Орнатов, псаломщик Василий, Филип... Показать все
Рождение ребёнка
16.08.1914

Дочь: Вепренцева Фёкла

Мать ребёнка: Попова Феврония

Нижнее Чуево Мучкапского района Тамбовской губернии
Рождение ребёнка
08.06.1917

Сын: Попов Пётр

Мать ребёнка: Попова Феврония

Рождение ребёнка
20.08.1919

Сын: Попов Андрей Маркович

Мать ребёнка: Попова Феврония

Тамбовская обл., Мучкапский р-н, Нижнечуйский сельсовет
Смерть
Неизвестно
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