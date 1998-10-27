Попова (Попова) Екатерина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Попова) Екатерина Павловна

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Место рождения

Тамбовская обл. Борисоглебский район, село Нижнее Чуево

Дата рождения

25.07.1923

Дата смерти

27.10.1998

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1923

Отец: Попов Павел

Мать: Попова Дарья

Тамбовская обл. Борисоглебский район, село Нижнее Чуево
Рождение ребёнка
07.02.1946

Дочь: Клочкова Нина Андреевна

Отец ребёнка: Попов Андрей Маркович

с. Нижнее Чуево Мучкапского района Тамбовской области
Рождение ребёнка
1948

Сын: Попов Виктор

Отец ребёнка: Попов Андрей Маркович

с. Нижнее Чуево Мучкапского района Тамбовской области
Рождение ребёнка
1950

Дочь: Любовь

Отец ребёнка: Попов Андрей Маркович

с. Нижнее Чуево Мучкапского района Тамбовской области
Рождение ребёнка
18.03.1952

Дочь: Шкода Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Попов Андрей Маркович

Тамбовская обл.,Нижне-Чуево
Рождение ребёнка
13.02.1955

Дочь: Раиса

Отец ребёнка: Попов Андрей Маркович

с. Нижнее Чуево Мучкапского района Тамбовской области
Рождение ребёнка
19.08.1957

Дочь: Кузнецова Елена Андреевна

Отец ребёнка: Попов Андрей Маркович

пос.Шахты-35,Новомосковский р-н,Тульская обл.
Жили по адресу Пос. Шахты-35, д.22, кв.16
Рождение ребёнка
01.07.1959

Сын: Попов Владимир

Отец ребёнка: Попов Андрей Маркович

пос.Шахты 35,Новомосковский р-н,Тульская обл.
Рождение ребёнка
25.11.1961

Сын: Попов Олег Андреевич

Отец ребёнка: Попов Андрей Маркович

пос.Шахты 35,Новомосковский р-н,Тульская обл.
Смерть
27.10.1998
г.Новомосковск Тульской обл.
Причина смерти: Болезнь
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