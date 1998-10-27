Попова (Попова) Екатерина Павловна
Место рожденияТамбовская обл. Борисоглебский район, село Нижнее Чуево
Дата рождения25.07.1923
Дата смерти27.10.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1923
Отец: Попов Павел
Мать: Попова Дарья
Тамбовская обл. Борисоглебский район, село Нижнее Чуево
Рождение ребёнка
07.02.1946
Дочь: Клочкова Нина Андреевна
Отец ребёнка: Попов Андрей Маркович
с. Нижнее Чуево Мучкапского района Тамбовской области
Рождение ребёнка
1948
Сын: Попов Виктор
Отец ребёнка: Попов Андрей Маркович
с. Нижнее Чуево Мучкапского района Тамбовской области
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Любовь
Отец ребёнка: Попов Андрей Маркович
с. Нижнее Чуево Мучкапского района Тамбовской области
Рождение ребёнка
18.03.1952
Дочь: Шкода Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Попов Андрей Маркович
Тамбовская обл.,Нижне-Чуево
Рождение ребёнка
13.02.1955
Дочь: Раиса
Отец ребёнка: Попов Андрей Маркович
с. Нижнее Чуево Мучкапского района Тамбовской области
Рождение ребёнка
19.08.1957
Дочь: Кузнецова Елена Андреевна
Отец ребёнка: Попов Андрей Маркович
пос.Шахты-35,Новомосковский р-н,Тульская обл.
Жили по адресу Пос. Шахты-35, д.22, кв.16
Рождение ребёнка
01.07.1959
Сын: Попов Владимир
Отец ребёнка: Попов Андрей Маркович
пос.Шахты 35,Новомосковский р-н,Тульская обл.
Рождение ребёнка
25.11.1961
Сын: Попов Олег Андреевич
Отец ребёнка: Попов Андрей Маркович
пос.Шахты 35,Новомосковский р-н,Тульская обл.
Смерть
27.10.1998
г.Новомосковск Тульской обл.
Причина смерти: Болезнь