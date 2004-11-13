(Попова) Раиса
Место рожденияс. Нижнее Чуево Мучкапского района Тамбовской области
Дата рождения13.02.1955
Дата смерти13.11.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1955
Отец: Попов Андрей Маркович
с. Нижнее Чуево Мучкапского района Тамбовской области
Рождение ребёнка
1973
Сын: Сергей
Отец ребёнка: Могилевский Юрий
Рождение ребёнка
01.07.1988
Дочь: Просолупова Екатерина
Отец ребёнка: Могилевский Юрий
Развод
Неизвестно
Муж: Могилевский Юрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Могилевский Юрий
Смерть
13.11.2004