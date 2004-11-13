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(Попова) Раиса

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Место рождения

с. Нижнее Чуево Мучкапского района Тамбовской области

Дата рождения

13.02.1955

Дата смерти

13.11.2004

Пол

Женский

Добавил:

АN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1955

Отец: Попов Андрей Маркович

Мать: Попова Екатерина Павловна

с. Нижнее Чуево Мучкапского района Тамбовской области
Рождение ребёнка
1973

Сын: Сергей

Отец ребёнка: Могилевский Юрий

Рождение ребёнка
01.07.1988

Дочь: Просолупова Екатерина

Отец ребёнка: Могилевский Юрий

Развод
Неизвестно

Муж: Могилевский Юрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Могилевский Юрий

Смерть
13.11.2004
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