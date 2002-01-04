Клочкова (Попова) Нина Андреевна
Место рожденияс. Нижнее Чуево Мучкапского района Тамбовской области
Дата рождения07.02.1946
Дата смерти04.01.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1946
Отец: Попов Андрей Маркович
с. Нижнее Чуево Мучкапского района Тамбовской области
Рождение ребёнка
18.06.1968
Дочь: Валикова Светлана
Отец ребёнка: Клочков Валентин
г.Новомосковск Тульской обл.
Рождение ребёнка
23.07.1974
Сын: Клочков Дмитрий
Отец ребёнка: Клочков Валентин
Рождение ребёнка
12.03.1985
Сын: Клочков Андрей
Отец ребёнка: Клочков Валентин
Смерть
04.01.2002
Новомосковск, город Новомосковск, Тульская область