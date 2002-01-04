Клочкова (Попова) Нина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клочкова (Попова) Нина Андреевна

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Место рождения

с. Нижнее Чуево Мучкапского района Тамбовской области

Дата рождения

07.02.1946

Дата смерти

04.01.2002

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1946

Отец: Попов Андрей Маркович

Мать: Попова Екатерина Павловна

с. Нижнее Чуево Мучкапского района Тамбовской области
Рождение ребёнка
18.06.1968

Дочь: Валикова Светлана

Отец ребёнка: Клочков Валентин

г.Новомосковск Тульской обл.
Рождение ребёнка
23.07.1974

Сын: Клочков Дмитрий

Отец ребёнка: Клочков Валентин

Рождение ребёнка
12.03.1985

Сын: Клочков Андрей

Отец ребёнка: Клочков Валентин

Смерть
04.01.2002
Новомосковск, город Новомосковск, Тульская область
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