Клочков Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.07.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1974
Отец: Клочков Валентин
Мать: Клочкова Нина Андреевна
Бракосочетание
02.09.1995
Рождение ребёнка
1998
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Клочкова Светлана Ивановна
Рождение ребёнка
2008
Дочь: Софья
Мать ребёнка: Клочкова Светлана Ивановна
Рождение ребёнка
?.05.2014
Сын: Клочков Тимофей
Мать ребёнка: Клочкова Светлана Ивановна