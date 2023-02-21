Клочков Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клочков Дмитрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.07.1974

Пол

Мужской

Добавил:

АN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1974

Отец: Клочков Валентин

Мать: Клочкова Нина Андреевна

Бракосочетание
02.09.1995

Жена: Клочкова Светлана Ивановна

Рождение ребёнка
1998

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Клочкова Светлана Ивановна

Рождение ребёнка
2008

Дочь: Софья

Мать ребёнка: Клочкова Светлана Ивановна

Рождение ребёнка
?.05.2014

Сын: Клочков Тимофей

Мать ребёнка: Клочкова Светлана Ивановна

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