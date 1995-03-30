Валикова (Клочкова) Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валикова (Клочкова) Светлана

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Место рождения

г.Новомосковск Тульской обл.

Дата рождения

18.06.1968

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1968

Отец: Клочков Валентин

Мать: Клочкова Нина Андреевна

г.Новомосковск Тульской обл.
Рождение ребёнка
20.07.1986

Сын: Дерябин Алексей Юрьевич

Отец ребёнка: Петухов Владимир

Рождение ребёнка
30.03.1995

Сын: Валиков Сергей Игоревич

Отец ребёнка: Петухов Владимир

Рождение ребёнка
14.09.2008

Сын: Петухов Александр

Отец ребёнка: Петухов Владимир

Бракосочетание
Около 2008

Муж: Петухов Владимир

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