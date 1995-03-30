Валикова (Клочкова) Светлана
Место рожденияг.Новомосковск Тульской обл.
Дата рождения18.06.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1968
Отец: Клочков Валентин
Мать: Клочкова Нина Андреевна
г.Новомосковск Тульской обл.
Рождение ребёнка
20.07.1986
Отец ребёнка: Петухов Владимир
Рождение ребёнка
30.03.1995
Отец ребёнка: Петухов Владимир
Рождение ребёнка
14.09.2008
Сын: Петухов Александр
Отец ребёнка: Петухов Владимир
Бракосочетание
Около 2008
Муж: Петухов Владимир