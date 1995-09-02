Клочков Валентин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клочков Валентин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1945

Дата смерти

02.09.1995

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1945

Отец: Клочков Александр

Мать: Клочкова Полина

Рождение ребёнка
18.06.1968

Дочь: Валикова Светлана

Мать ребёнка: Клочкова Нина Андреевна

г.Новомосковск Тульской обл.
Рождение ребёнка
23.07.1974

Сын: Клочков Дмитрий

Мать ребёнка: Клочкова Нина Андреевна

Рождение ребёнка
12.03.1985

Сын: Клочков Андрей

Мать ребёнка: Клочкова Нина Андреевна

Смерть
02.09.1995
Причина смерти: Болезнь
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