Клочков Валентин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1945
Дата смерти02.09.1995
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1945
Отец: Клочков Александр
Мать: Клочкова Полина
Рождение ребёнка
18.06.1968
Дочь: Валикова Светлана
Мать ребёнка: Клочкова Нина Андреевна
г.Новомосковск Тульской обл.
Рождение ребёнка
23.07.1974
Сын: Клочков Дмитрий
Мать ребёнка: Клочкова Нина Андреевна
Рождение ребёнка
12.03.1985
Сын: Клочков Андрей
Мать ребёнка: Клочкова Нина Андреевна
Смерть
02.09.1995
Причина смерти: Болезнь