Попов Олег Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Олег Андреевич

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Место рождения

пос.Шахты 35,Новомосковский р-н,Тульская обл.

Дата рождения

25.11.1961

Дата смерти

01.09.2002

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1961

Отец: Попов Андрей Маркович

Мать: Попова Екатерина Павловна

пос.Шахты 35,Новомосковский р-н,Тульская обл.
Рождение ребёнка
27.09.1984

Дочь: Афанасьева Виктория

Мать ребёнка: Попова Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Людмила

Смерть
01.09.2002
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