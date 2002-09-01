Попов Олег Андреевич
Место рожденияпос.Шахты 35,Новомосковский р-н,Тульская обл.
Дата рождения25.11.1961
Дата смерти01.09.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1961
Отец: Попов Андрей Маркович
пос.Шахты 35,Новомосковский р-н,Тульская обл.
Рождение ребёнка
27.09.1984
Дочь: Афанасьева Виктория
Мать ребёнка: Попова Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Людмила
Смерть
01.09.2002