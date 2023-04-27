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Lituaniae Algirdas

Место рождения

Lithuania

Дата рождения

11.02.1296

Дата смерти

24.05.1377

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1296

Отец: of Lithuania Gediminas Пукуверович

Мать: of Smolensk (Rurikid) Olga Всеволодовна

Работа или профессия
Неизвестно
Grand Duke of Lithuania
Бракосочетание
Между 1317 и 1318

Жена: Algirdaitis (of Vitebsk) Maria Yaroslavna

Рождение ребёнка
1327

Сын: of Drutsk & Briansk Dymitr Olgerdovich

Мать ребёнка: Algirdaitis (of Vitebsk) Maria Yaroslavna

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
1331

Сын: князь Киевский Владимир Ольгердович

Мать ребёнка: Algirdaitis (of Vitebsk) Maria Yaroslavna

Вильнюс, Литовская ССР
Бракосочетание
?.12.1349

Жена: (of Tver) Uliana Martha

Рождение ребёнка
Около 1351

Сын: Литовский Ягайло Владислав

Мать ребёнка: (of Tver) Uliana Martha

Вильнюс, Литовская ССР
Рождение ребёнка
Около 1352

Дочь: Riazanskietė (of Lithuania) Eufrosina Ольгердовна

Мать ребёнка: (of Tver) Uliana Martha

Рождение ребёнка
Около 1352

Дочь: Елена 'Iepraksia'

Мать ребёнка: (of Tver) Uliana Martha

Вильнюс, Литовская ССР
Рождение ребёнка
Около 1353

Сын: Новгород-Северский Корибут Ольгердович

Мать ребёнка: (of Tver) Uliana Martha

Рождение ребёнка
Около 1370

Дочь: of Lithuania (Gediminds) Alexandra

Мать ребёнка: (of Tver) Uliana Martha

Вильнюс, Литовская ССР
Смерть
24.05.1377
Вильнюс, Литовская ССР
Похороны
1377

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