Lituaniae Algirdas
Место рожденияLithuania
Дата рождения11.02.1296
Дата смерти24.05.1377
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1296
Работа или профессия
Неизвестно
Grand Duke of Lithuania
Бракосочетание
Между 1317 и 1318
Рождение ребёнка
1327
Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
1331
Сын: князь Киевский Владимир Ольгердович
Мать ребёнка: Algirdaitis (of Vitebsk) Maria Yaroslavna
Бракосочетание
?.12.1349
Жена: (of Tver) Uliana Martha
Рождение ребёнка
Около 1351
Сын: Литовский Ягайло Владислав
Мать ребёнка: (of Tver) Uliana Martha
Рождение ребёнка
Около 1352
Дочь: Riazanskietė (of Lithuania) Eufrosina Ольгердовна
Мать ребёнка: (of Tver) Uliana Martha
Рождение ребёнка
Около 1352
Дочь: Елена 'Iepraksia'
Мать ребёнка: (of Tver) Uliana Martha
Рождение ребёнка
Около 1353
Сын: Новгород-Северский Корибут Ольгердович
Мать ребёнка: (of Tver) Uliana Martha
Рождение ребёнка
Около 1370
Дочь: of Lithuania (Gediminds) Alexandra
Мать ребёнка: (of Tver) Uliana Martha
Смерть
24.05.1377
Похороны
1377