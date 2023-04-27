(of Tver) Uliana Martha — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(of Tver) Uliana Martha

(of Tver) Uliana Martha

Место рождения

Тверь, город Тверь, Тверская область

Дата рождения

Около 1325

Дата смерти

17.03.1399

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1325

Отец: Alexander Mikhailovich

Мать: (of Halych) Anastasia Юрьевна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
Tverės kunigaikštytė
Бракосочетание
?.12.1349

Муж: Lituaniae Algirdas

Рождение ребёнка
Около 1351

Сын: Литовский Ягайло Владислав

Отец ребёнка: Lituaniae Algirdas

Вильнюс, Литовская ССР
Рождение ребёнка
Около 1352

Дочь: Riazanskietė (of Lithuania) Eufrosina Ольгердовна

Отец ребёнка: Lituaniae Algirdas

Рождение ребёнка
Около 1352

Дочь: Елена 'Iepraksia'

Отец ребёнка: Lituaniae Algirdas

Вильнюс, Литовская ССР
Рождение ребёнка
Около 1353

Сын: Новгород-Северский Корибут Ольгердович

Отец ребёнка: Lituaniae Algirdas

Рождение ребёнка
Около 1370

Дочь: of Lithuania (Gediminds) Alexandra

Отец ребёнка: Lituaniae Algirdas

Вильнюс, Литовская ССР
Смерть
17.03.1399
Витебск, Витебская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.