(of Tver) Uliana Martha
Место рождения
Дата рожденияОколо 1325
Дата смерти17.03.1399
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1325
Работа или профессия
Неизвестно
Tverės kunigaikštytė
Бракосочетание
?.12.1349
Муж: Lituaniae Algirdas
Рождение ребёнка
Около 1351
Сын: Литовский Ягайло Владислав
Отец ребёнка: Lituaniae Algirdas
Рождение ребёнка
Около 1352
Дочь: Riazanskietė (of Lithuania) Eufrosina Ольгердовна
Отец ребёнка: Lituaniae Algirdas
Рождение ребёнка
Около 1352
Дочь: Елена 'Iepraksia'
Отец ребёнка: Lituaniae Algirdas
Рождение ребёнка
Около 1353
Сын: Новгород-Северский Корибут Ольгердович
Отец ребёнка: Lituaniae Algirdas
Рождение ребёнка
Около 1370
Дочь: of Lithuania (Gediminds) Alexandra
Отец ребёнка: Lituaniae Algirdas
Смерть
17.03.1399
Витебск, Витебская область