of Lithuania (Gediminds) Alexandra
Место рождения
Дата рожденияОколо 1370
Дата смерти20.06.1434
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1370
Отец: Lituaniae Algirdas
Мать: (of Tver) Uliana Martha
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Pommern-Wolgast (of Masovia) Maria
Отец ребёнка: of Masovia Siemowit
Работа или профессия
Неизвестно
princess of Lithuania
Бракосочетание
1387
Муж: of Masovia Siemowit
Рождение ребёнка
Между 1394 и 1397
Дочь: de Masovia (of Masovia) Cimburga
Отец ребёнка: of Masovia Siemowit
Смерть
20.06.1434
Похороны
?.06.1434