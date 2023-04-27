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of Lithuania (Gediminds) Alexandra

Место рождения

Вильнюс, Литовская ССР

Дата рождения

Около 1370

Дата смерти

20.06.1434

Пол

Женский

Отец

1296 г.р.

Мать

Около 1325 г.р.

Муж

До 1352 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1370

Отец: Lituaniae Algirdas

Мать: (of Tver) Uliana Martha

Вильнюс, Литовская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Pommern-Wolgast (of Masovia) Maria

Отец ребёнка: of Masovia Siemowit

Работа или профессия
Неизвестно
princess of Lithuania
Бракосочетание
1387

Муж: of Masovia Siemowit

Рождение ребёнка
Между 1394 и 1397

Дочь: de Masovia (of Masovia) Cimburga

Отец ребёнка: of Masovia Siemowit

Смерть
20.06.1434
Похороны
?.06.1434

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