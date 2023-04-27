Литовский Ягайло Владислав
Место рождения
Дата рожденияОколо 1351
Дата смерти01.06.1434
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1351
Отец: Lituaniae Algirdas
Мать: (of Tver) Uliana Martha
Работа или профессия
Неизвестно
King of Poland, Grand Duke of Lithuania
Бракосочетание
07.02.1422
Рождение ребёнка
30.11.1427
Сын: King of Poland Casimir Andrew
Мать ребёнка: of Halshany (Гольшанская) София Андреевна
Смерть
01.06.1434
Похороны
Неизвестно