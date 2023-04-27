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Литовский Ягайло Владислав

Место рождения

Вильнюс, Литовская ССР

Дата рождения

Около 1351

Дата смерти

01.06.1434

Пол

Мужской

Отец

1296 г.р.

Мать

Около 1325 г.р.

Жена

Около 1405 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1351

Отец: Lituaniae Algirdas

Мать: (of Tver) Uliana Martha

Вильнюс, Литовская ССР
Работа или профессия
Неизвестно
King of Poland, Grand Duke of Lithuania
Бракосочетание
07.02.1422

Жена: of Halshany (Гольшанская) София Андреевна

Рождение ребёнка
30.11.1427

Сын: King of Poland Casimir Andrew

Мать ребёнка: of Halshany (Гольшанская) София Андреевна

Смерть
01.06.1434
Похороны
Неизвестно

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