Новгород-Северский Корибут Ольгердович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новгород-Северский Корибут Ольгердович

Место рождения

Lithuania

Дата рождения

Около 1353

Дата смерти

После 1404

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1353

Отец: Lituaniae Algirdas

Мать: Uliana Martha

Lithuania
Рождение ребёнка
Около 1375

Сын: Несвижский Федор

Мать ребёнка: Анастасия Ольговна

Рождение ребёнка
Около 1397

Дочь: Княгиня Воротынская Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Анастасия Ольговна

Новгород-Северский, Чернігівська область
Работа или профессия
Неизвестно
Князь Но́вгород-Се́верский / Prince of Novgorod-Seversky / Naugardo Seversko kunigaikštis / Ruler of the Principality of Novgorod-Seversk 1362–1392, Князь новгород-северский до 1393 г.
Смерть
После 1404
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