Новгород-Северский Корибут Ольгердович
Место рожденияLithuania
Дата рожденияОколо 1353
Дата смертиПосле 1404
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1353
Отец: Lituaniae Algirdas
Мать: Uliana Martha
Lithuania
Рождение ребёнка
Около 1375
Сын: Несвижский Федор
Мать ребёнка: Анастасия Ольговна
Рождение ребёнка
Около 1397
Дочь: Княгиня Воротынская Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Анастасия Ольговна
Новгород-Северский, Чернігівська область
Работа или профессия
Неизвестно
Князь Но́вгород-Се́верский / Prince of Novgorod-Seversky / Naugardo Seversko kunigaikštis / Ruler of the Principality of Novgorod-Seversk 1362–1392, Князь новгород-северский до 1393 г.
Смерть
После 1404