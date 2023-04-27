(Рязанская) Анастасия Ольговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рязанская) Анастасия Ольговна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1357

Дата смерти

После 12.08.1399

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1357

Отец: of Ryazan Oleg Ivanovich

Мать: of Oleg of Ryazan (NN) 1st wife

Работа или профессия
Неизвестно
вел. кнж. рязанская / Kunigaikštienė
Рождение ребёнка
Около 1375

Сын: Несвижский Федор

Отец ребёнка: Новгород-Северский Корибут Ольгердович

Рождение ребёнка
Около 1397

Дочь: княгиня Воротынская (Корибутовна) Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Новгород-Северский Корибут Ольгердович

Новгород-Северский, Чернігівська область
Смерть
После 12.08.1399

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