(Рязанская) Анастасия Ольговна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1357
Дата смертиПосле 12.08.1399
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1357
Работа или профессия
Неизвестно
вел. кнж. рязанская / Kunigaikštienė
Рождение ребёнка
Около 1375
Сын: Несвижский Федор
Отец ребёнка: Новгород-Северский Корибут Ольгердович
Рождение ребёнка
Около 1397
Дочь: княгиня Воротынская (Корибутовна) Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Новгород-Северский Корибут Ольгердович
Новгород-Северский, Чернігівська область
Смерть
После 12.08.1399