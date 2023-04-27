of Ryazan Oleg Ivanovich
Место рождения
Дата рожденияОколо 1330
Дата смерти05.07.1402
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1330
Отец: of Ryazan Ivan Aleksandrovich
Мать: N.N.
Работа или профессия
Неизвестно
Grand Prince of Ryazan / великий князь рязанский
Рождение ребёнка
Около 1357
Дочь: (Рязанская) Анастасия Ольговна
Мать ребёнка: of Oleg of Ryazan (NN) 1st wife
Рождение ребёнка
Около 1370
Мать ребёнка: Riazanskietė (of Lithuania) Eufrosina Ольгердовна
Смерть
05.07.1402
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Солотчинский монастырь
Похороны
1402