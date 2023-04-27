of Ryazan Oleg Ivanovich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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of Ryazan Oleg Ivanovich

Место рождения

Старая Рязань, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1330

Дата смерти

05.07.1402

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1330

Отец: of Ryazan Ivan Aleksandrovich

Мать: N.N.

Старая Рязань, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Работа или профессия
Неизвестно
Grand Prince of Ryazan / великий князь рязанский
Рождение ребёнка
Около 1357

Дочь: (Рязанская) Анастасия Ольговна

Мать ребёнка: of Oleg of Ryazan (NN) 1st wife

Рождение ребёнка
Около 1370

Сын: of Ryazan Fedor Olgovich

Мать ребёнка: Riazanskietė (of Lithuania) Eufrosina Ольгердовна

Старая Рязань, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
05.07.1402
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Солотчинский монастырь
Похороны
1402

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