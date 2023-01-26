село Старая Рязань, Спасский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Старая Рязань

Спасский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Спасский уезд, Шатрищенская волость
1329. Ст. Рязань (Чадом), село бывшее владельческое, при реке Оке, дворов 75, жителей 531, 3 церкви православные, богадельня, 4 лавки, 2 постоялых двора, базар, ярмарка 2 Показать все

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Спасский уезд, Шатрищенская волость
Старая Рязань Аксеновка тож село8940на тр. Спасск—Сапожок при р. Оке69480498978544Шатрище2 цер. кам., 2 шк., баз. еженед., ярм. 28 и 29 июня, каз. винная лавка, урядн.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Спасский район
1168Старая Рязаньсело54°24'с.ш.40°26'в.д.N-37-057

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Спасский муниципальный район, Кутуковское сельское поселение
61646455106с Старая Рязаньсело

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