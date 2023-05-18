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князь Киевский Владимир Ольгердович

Место рождения

Вильнюс, Литовская ССР

Дата рождения

1331

Дата смерти

После ?.10.1398

Пол

Мужской

Отец

1296 г.р.

Мать

Около 1300 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1331

Отец: Lituaniae Algirdas

Мать: Algirdaitis Maria Yaroslavna

Вильнюс, Литовская ССР
Рождение ребёнка
Около 1380

Сын: Бельский Иван Владимирович

Мать ребёнка: Princess Of Kiev Anna

Bielska
Работа или профессия
Неизвестно
Prince of Kiev, later Prince of Kopyl / Kijevo, Kopyliaus-Slucko kunigaikštis
Смерть
После ?.10.1398
Похороны
Неизвестно
Киев, Киевский уезд
Киево-Печерская лавра
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