князь Киевский Владимир Ольгердович
Место рождения
Дата рождения1331
Дата смертиПосле ?.10.1398
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1331
Отец: Lituaniae Algirdas
Рождение ребёнка
Около 1380
Сын: Бельский Иван Владимирович
Мать ребёнка: Princess Of Kiev Anna
Bielska
Работа или профессия
Неизвестно
Prince of Kiev, later Prince of Kopyl / Kijevo, Kopyliaus-Slucko kunigaikštis
Смерть
После ?.10.1398
Похороны
Неизвестно
Киев, Киевский уезд
Киево-Печерская лавра