Algirdaitis (of Vitebsk) Maria Yaroslavna
Место рождения
Дата рожденияОколо 1300
Дата смертиДо 1346
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1300
Отец: of Vitebsk Yaroslav Vasilkovich
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1317 и 1318
Муж: Lituaniae Algirdas
Рождение ребёнка
1327
Сын: of Drutsk & Briansk Dymitr Olgerdovich
Отец ребёнка: Lituaniae Algirdas
Рождение ребёнка
1331
Сын: князь Киевский Владимир Ольгердович
Отец ребёнка: Lituaniae Algirdas
Смерть
До 1346