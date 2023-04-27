Algirdaitis (of Vitebsk) Maria Yaroslavna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Algirdaitis (of Vitebsk) Maria Yaroslavna

Место рождения

Витебск, Витебская область

Дата рождения

Около 1300

Дата смерти

До 1346

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1300

Отец: of Vitebsk Yaroslav Vasilkovich

Мать: не указана

Витебск, Витебская область
Бракосочетание
Между 1317 и 1318

Муж: Lituaniae Algirdas

Рождение ребёнка
1327

Сын: of Drutsk & Briansk Dymitr Olgerdovich

Отец ребёнка: Lituaniae Algirdas

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
1331

Сын: князь Киевский Владимир Ольгердович

Отец ребёнка: Lituaniae Algirdas

Вильнюс, Литовская ССР
Смерть
До 1346
Вильнюс, Литовская ССР

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