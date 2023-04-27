of Vitebsk Yaroslav Vasilkovich
Место рожденияНе указано
Дата рождения1252
Дата смерти1320
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1252
Отец: Of Vitebsk Vasilko Bryanchislavich
Мать: не указана
Бракосочетание
1282
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Около 1300
Дочь: Algirdaitis Maria Yaroslavna
Мать ребёнка: не указана
Витебск, Витебская область
Работа или профессия
Неизвестно
Ruler of Vitebsk / Vitebsko kunigaikštis
Смерть
1320