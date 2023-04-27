of Vitebsk Yaroslav Vasilkovich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиof Vitebsk Yaroslav Vasilkovich

of Vitebsk Yaroslav Vasilkovich

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1252

Дата смерти

1320

Пол

Мужской

Отец

Около 1220 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1252

Отец: Of Vitebsk Vasilko Bryanchislavich

Мать: не указана

Бракосочетание
1282

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Около 1300

Дочь: Algirdaitis Maria Yaroslavna

Мать ребёнка: не указана

Витебск, Витебская область
Работа или профессия
Неизвестно
Ruler of Vitebsk / Vitebsko kunigaikštis
Смерть
1320
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close