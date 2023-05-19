of Smolensk (Rurikid) Olga Всеволодовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиof Smolensk (Rurikid) Olga Всеволодовна

of Smolensk (Rurikid) Olga Всеволодовна

Место рождения

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

Дата рождения

Около 1275

Дата смерти

Около 1297

Пол

Женский

Отец

Около 1195 г.р.

Мать

Около 1180 г.р.

Муж

Около 1255 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1275

Отец: Vsevolod Mstislavich

Мать: Daugerute

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Бракосочетание
Около 1295

Муж: Of Lithuania Gediminas Пукуверович

Рождение ребёнка
11.02.1296

Сын: Lituaniae Algirdas

Отец ребёнка: Of Lithuania Gediminas Пукуверович

Lithuania
Рождение ребёнка
1297

Сын: Of Lithuania Kestutis

Отец ребёнка: Of Lithuania Gediminas Пукуверович

Вильнюс, Литовская ССР
Работа или профессия
Неизвестно
2nd wife of Gediminas
Смерть
Около 1297
Вильнюс, Литовская ССР
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close