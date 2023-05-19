of Smolensk (Rurikid) Olga Всеволодовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1275
Дата смертиОколо 1297
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1275
Отец: Vsevolod Mstislavich
Мать: Daugerute
Бракосочетание
Около 1295
Рождение ребёнка
11.02.1296
Сын: Lituaniae Algirdas
Отец ребёнка: Of Lithuania Gediminas Пукуверович
Lithuania
Рождение ребёнка
1297
Отец ребёнка: Of Lithuania Gediminas Пукуверович
Работа или профессия
Неизвестно
2nd wife of Gediminas
Смерть
Около 1297