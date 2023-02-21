Алексеев Трофим Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.09.1870
Сын: Алексеев Захар Трофимович
Мать ребёнка: Алексеева Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
22.05.1875
Дочь: Агриппина Трофимовна
Мать ребёнка: Алексеева Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
16.01.1876
Сын: Алексеев Григорий Трофимович
Мать ребёнка: Алексеева Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
07.03.1879
Сын: Алексеев Фёдор Трофимович
Мать ребёнка: Алексеева Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
06.06.1881
Дочь: Акилина Трофимовна
Мать ребёнка: Алексеева Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
02.06.1884
Мать ребёнка: Алексеева Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
10.10.1886
Дочь: Дерюгина Анастасия Трофимовна
Мать ребёнка: Алексеева Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
17.09.1888
Дочь: Соколова Фёкла Трофимовна
Мать ребёнка: Алексеева Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия Трофимовна
Мать ребёнка: Алексеева Евдокия Павловна
Смерть
Неизвестно