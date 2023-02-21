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Алексеев Трофим Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алексеев Василий Алексеевич

Мать: Алексеева Анастасия Трофимовна

Рождение ребёнка
05.09.1870

Сын: Алексеев Захар Трофимович

Мать ребёнка: Алексеева Евдокия Павловна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.05.1875

Дочь: Агриппина Трофимовна

Мать ребёнка: Алексеева Евдокия Павловна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.01.1876

Сын: Алексеев Григорий Трофимович

Мать ребёнка: Алексеева Евдокия Павловна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.03.1879

Сын: Алексеев Фёдор Трофимович

Мать ребёнка: Алексеева Евдокия Павловна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.06.1881

Дочь: Акилина Трофимовна

Мать ребёнка: Алексеева Евдокия Павловна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.06.1884

Сын: Алексеев Пётр Трофимович

Мать ребёнка: Алексеева Евдокия Павловна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.10.1886

Дочь: Дерюгина Анастасия Трофимовна

Мать ребёнка: Алексеева Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
17.09.1888

Дочь: Соколова Фёкла Трофимовна

Мать ребёнка: Алексеева Евдокия Павловна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия Трофимовна

Мать ребёнка: Алексеева Евдокия Павловна

Смерть
Неизвестно
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