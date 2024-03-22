Соколова (Алексеева) Фёкла Трофимовна
Место рождения
Дата рождения17.09.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1888
Крещение
18.09.1888
Godparents:Егор (Георгий) Васильевич Алексеев и Наталья Васильевна Кондашева (Алексеева) | https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Бракосочетание
24.10.1910
https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Смерть
Неизвестно