Соколова (Алексеева) Фёкла Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Алексеева) Фёкла Трофимовна

Место рождения

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

17.09.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1888

Отец: Алексеев Трофим Васильевич

Мать: Алексеева Евдокия Павловна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Крещение
18.09.1888
Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Godparents:Егор (Георгий) Васильевич Алексеев и Наталья Васильевна Кондашева (Алексеева) | https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Бракосочетание
24.10.1910

Муж: Соколов Александр Яковлевич

Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Смерть
Неизвестно
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