Соколов Александр Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоколов Александр Яковлевич

Соколов Александр Яковлевич

avatar

Место рождения

с. Натальино, Самарский уезд, Самарская губерния, Российская Империя

Дата рождения

Около 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Натальино, Самарский уезд, Самарская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
24.10.1910

Жена: Соколова Фёкла Трофимовна

Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close