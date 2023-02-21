Соколов Александр Яковлевич
Место рожденияс. Натальино, Самарский уезд, Самарская губерния, Российская Империя
Дата рожденияОколо 1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1878
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Натальино, Самарский уезд, Самарская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
24.10.1910
Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Смерть
Неизвестно