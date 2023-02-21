Алексеева (Алексеева) Евдокия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлексеева (Алексеева) Евдокия Павловна

Алексеева (Алексеева) Евдокия Павловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844.?.1853 ст.

Дата смерти

28.09.1913

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844.?.1853 ст.

Отец: Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.09.1870

Сын: Алексеев Захар Трофимович

Отец ребёнка: Алексеев Трофим Васильевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.05.1875

Дочь: Агриппина Трофимовна

Отец ребёнка: Алексеев Трофим Васильевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.01.1876

Сын: Алексеев Григорий Трофимович

Отец ребёнка: Алексеев Трофим Васильевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.03.1879

Сын: Алексеев Фёдор Трофимович

Отец ребёнка: Алексеев Трофим Васильевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.06.1881

Дочь: Акилина Трофимовна

Отец ребёнка: Алексеев Трофим Васильевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.06.1884

Сын: Алексеев Пётр Трофимович

Отец ребёнка: Алексеев Трофим Васильевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.10.1886

Дочь: Дерюгина Анастасия Трофимовна

Отец ребёнка: Алексеев Трофим Васильевич

Рождение ребёнка
17.09.1888

Дочь: Соколова Фёкла Трофимовна

Отец ребёнка: Алексеев Трофим Васильевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия Трофимовна

Отец ребёнка: Алексеев Трофим Васильевич

Смерть
28.09.1913
Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: Катар желудка
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close