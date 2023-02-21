Алексеева (Алексеева) Евдокия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844.?.1853 ст.
Дата смерти28.09.1913
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844.?.1853 ст.
Отец: Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.09.1870
Сын: Алексеев Захар Трофимович
Отец ребёнка: Алексеев Трофим Васильевич
Рождение ребёнка
22.05.1875
Дочь: Агриппина Трофимовна
Отец ребёнка: Алексеев Трофим Васильевич
Рождение ребёнка
16.01.1876
Сын: Алексеев Григорий Трофимович
Отец ребёнка: Алексеев Трофим Васильевич
Рождение ребёнка
07.03.1879
Сын: Алексеев Фёдор Трофимович
Отец ребёнка: Алексеев Трофим Васильевич
Рождение ребёнка
06.06.1881
Дочь: Акилина Трофимовна
Отец ребёнка: Алексеев Трофим Васильевич
Рождение ребёнка
02.06.1884
Отец ребёнка: Алексеев Трофим Васильевич
Рождение ребёнка
10.10.1886
Дочь: Дерюгина Анастасия Трофимовна
Отец ребёнка: Алексеев Трофим Васильевич
Рождение ребёнка
17.09.1888
Дочь: Соколова Фёкла Трофимовна
Отец ребёнка: Алексеев Трофим Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия Трофимовна
Отец ребёнка: Алексеев Трофим Васильевич
Смерть
28.09.1913
Причина смерти: Катар желудка