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Алексеев Фёдор Трофимович

Место рождения

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

07.03.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1879

Отец: Алексеев Трофим Васильевич

Мать: Алексеева (Алексеева) Евдокия Павловна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алексеева (Алексеева) Евдокия Игнатьевна

Крещение
07.03.1879
Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Godparents:Егор Васильевич Алексеев и Неонила Васильевна Малкина (Алексеева) | https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Рождение ребёнка
25.02.1914

Дочь: (Алексеева) Антонина Фёдоровна

Мать ребёнка: Алексеева (Алексеева) Евдокия Игнатьевна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Военная служба
До 05.03.1915
мл. унтер-офицер
Ранение
05.03.1915
ранен/контужен в голову
Рождение ребёнка
22.04.1915

Сын: Алексеев Виталий Фёдорович

Мать ребёнка: Алексеева (Алексеева) Евдокия Игнатьевна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Военная служба
До 11.06.1916
мл. унтер-офицер
Демобилизация
11.06.1916
Уволен в отпуск на 3 месяца на родину
Рождение ребёнка
01.10.1916

Дочь: (Алексеева) Зоя Фёдоровна

Мать ребёнка: Алексеева (Алексеева) Евдокия Игнатьевна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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