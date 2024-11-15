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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
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Владиславизучение фамильных линийРабота с оцифрованными МК и РС ЦГАСО
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
68Аннино, сц. вл.при заливе р. Волги.1478067238282
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Самарская губерния, Самарский уезд
С. Аннино, Боброво тож41Князья Касаткины-Ростовские132341
С. Аннино, Боброво тож41Князья Касаткины-Ростовские132341
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
106. Аннино (Боброво), сельцо бывшее владельческое, при реке Воложке, дворов 59, жителей 272, часовня
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
С-цо Аннино. Б. помещ. Рус. Прав.513—147147397279290
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
57421Анниносело52°50'с.ш.48°35'в.д.N-39-110
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
36636412106с Анниносело