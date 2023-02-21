Алексеева (Алексеева) Евдокия Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева (Алексеева) Евдокия Игнатьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.02.1914

Дочь: Антонина Фёдоровна

Отец ребёнка: Алексеев Фёдор Трофимович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.04.1915

Сын: Алексеев Виталий Фёдорович

Отец ребёнка: Алексеев Фёдор Трофимович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.10.1916

Дочь: Зоя Фёдоровна

Отец ребёнка: Алексеев Фёдор Трофимович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев Фёдор Трофимович

Смерть
Неизвестно
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