Алексеева (Алексеева) Евдокия Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.02.1914
Дочь: Антонина Фёдоровна
Отец ребёнка: Алексеев Фёдор Трофимович
Рождение ребёнка
22.04.1915
Сын: Алексеев Виталий Фёдорович
Отец ребёнка: Алексеев Фёдор Трофимович
Рождение ребёнка
01.10.1916
Дочь: Зоя Фёдоровна
Отец ребёнка: Алексеев Фёдор Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно