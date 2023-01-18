(Алексеева) Агриппина Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Алексеева) Агриппина Трофимовна

Место рождения

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

22.05.1875

Дата смерти

25.12.1875

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1875

Отец: Алексеев Трофим Васильевич

Мать: Алексеева (Алексеева) Евдокия Павловна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Крещение
22.05.1875
Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Godparents:Иван Павлович Палагин и Неонила Васильевна Малкина (Алексеева) | https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Смерть
25.12.1875
Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: Корь

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