(Алексеева) Агриппина Трофимовна
Место рождения
Дата рождения22.05.1875
Дата смерти25.12.1875
ПолЖенский
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1875
Крещение
22.05.1875
Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Godparents:Иван Павлович Палагин и Неонила Васильевна Малкина (Алексеева) | https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Смерть
25.12.1875
Причина смерти: Корь