Алексеев Пётр Трофимович
Место рождения
Дата рождения02.06.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1884
Бракосочетание
20.01.1908
Жена: Алексеева Марфа Егоровна
Рождение ребёнка
21.06.1910
Мать ребёнка: Алексеева Марфа Егоровна
Рождение ребёнка
18.01.1912
Дочь: Анна Петровна
Мать ребёнка: Алексеева Марфа Егоровна
Рождение ребёнка
27.10.1913
Дочь: Медведева Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Алексеева Марфа Егоровна
Рождение ребёнка
26.06.1916
Мать ребёнка: Алексеева Марфа Егоровна
Крещение
Неизвестно
Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Godparents:Егор Васильевич Алексеев и Наталья Васильевна Ковидакова | https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Смерть
Неизвестно