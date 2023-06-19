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Алексеев Пётр Трофимович

Место рождения

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

02.06.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1884

Отец: Алексеев Трофим Васильевич

Мать: Алексеева Евдокия Павловна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
20.01.1908

Жена: Алексеева Марфа Егоровна

Рождение ребёнка
21.06.1910

Сын: Алексеев Павел Петрович

Мать ребёнка: Алексеева Марфа Егоровна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.01.1912

Дочь: Анна Петровна

Мать ребёнка: Алексеева Марфа Егоровна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.10.1913

Дочь: Медведева Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Алексеева Марфа Егоровна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.06.1916

Сын: Алексеев Егор Петрович

Мать ребёнка: Алексеева Марфа Егоровна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Крещение
Неизвестно
Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Godparents:Егор Васильевич Алексеев и Наталья Васильевна Ковидакова | https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Смерть
Неизвестно