Алексеева (Миронова) Марфа Егоровна
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1908
Рождение ребёнка
21.06.1910
Отец ребёнка: Алексеев Пётр Трофимович
Рождение ребёнка
18.01.1912
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Алексеев Пётр Трофимович
Рождение ребёнка
27.10.1913
Дочь: Медведева Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Алексеев Пётр Трофимович
Рождение ребёнка
26.06.1916
Отец ребёнка: Алексеев Пётр Трофимович
Смерть
Неизвестно