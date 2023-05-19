Алексеева (Миронова) Марфа Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева (Миронова) Марфа Егоровна

Место рождения

Софьино, Приволжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Софьино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
20.01.1908

Муж: Алексеев Пётр Трофимович

Рождение ребёнка
21.06.1910

Сын: Алексеев Павел Петрович

Отец ребёнка: Алексеев Пётр Трофимович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.01.1912

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Алексеев Пётр Трофимович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.10.1913

Дочь: Медведева Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Алексеев Пётр Трофимович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.06.1916

Сын: Алексеев Егор Петрович

Отец ребёнка: Алексеев Пётр Трофимович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно