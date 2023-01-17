Медведева (Алексеева) Анастасия Петровна
Место рождения
Дата рождения27.10.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1913
Отец: Алексеев Пётр Трофимович
Мать: Алексеева Марфа Егоровна
Крещение
28.10.1913
Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Godparents:Филипп Григорьевич Алексеев и Евдокия Захаровна Алексеева | https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Медведев Владимир
Отец ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
Неизвестно