Медведева (Алексеева) Анастасия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева (Алексеева) Анастасия Петровна

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Место рождения

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

27.10.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1913

Отец: Алексеев Пётр Трофимович

Мать: Алексеева Марфа Егоровна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Крещение
28.10.1913
Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Godparents:Филипп Григорьевич Алексеев и Евдокия Захаровна Алексеева | https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медведев Владимир

Отец ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
Неизвестно
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