Медведев Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведев Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1913 г.р.

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: ?

Мать: Медведева Анастасия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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