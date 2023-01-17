(Алексеева) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Алексеева) Анна Петровна

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Место рождения

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

18.01.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1912

Отец: Алексеев Пётр Трофимович

Мать: Алексеева Марфа Егоровна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Крещение
19.01.1912
Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Godparents:Михаил Захарович Алексеев и Мария Егоровна Миронова | https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виктор

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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