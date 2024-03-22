Алексеев Василий Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1824
Дата смерти17.04.1884
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1824
Бракосочетание
09.11.1843
Софьино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/a3dd10fa-bfe7-44ea-8bb8-edeaaf360030
Рождение ребёнка
15.10.1855
Дочь: Малкина Неонила Васильевна
Мать ребёнка: Алексеева Анастасия Трофимовна
Рождение ребёнка
01.04.1858
Сын: Алексеев Георгий Васильевич
Мать ребёнка: Алексеева Анастасия Трофимовна
Рождение ребёнка
30.03.1860
Мать ребёнка: Алексеева Анастасия Трофимовна
Рождение ребёнка
Около 1868
Сын: Алексеев Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Алексеева Анастасия Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Леонова Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Алексеева Анастасия Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кондашева Ирина Васильевна
Мать ребёнка: Алексеева Анастасия Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексеев Трофим Васильевич
Мать ребёнка: Алексеева Анастасия Трофимовна
Смерть
17.04.1884
Причина смерти: Горячка