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Алексеев Василий Алексеевич

Место рождения

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Вычислено 1824

Дата смерти

17.04.1884

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1824

Отец: (алексеев) Алексей Степанович

Мать: Алексеева Зоя Ивановна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
09.11.1843

Жена: Алексеева Анастасия Трофимовна

Софьино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/a3dd10fa-bfe7-44ea-8bb8-edeaaf360030
Рождение ребёнка
15.10.1855

Дочь: Малкина Неонила Васильевна

Мать ребёнка: Алексеева Анастасия Трофимовна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.04.1858

Сын: Алексеев Георгий Васильевич

Мать ребёнка: Алексеева Анастасия Трофимовна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.03.1860

Сын: Алексеев Осип Васильевич

Мать ребёнка: Алексеева Анастасия Трофимовна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1868

Сын: Алексеев Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Алексеева Анастасия Трофимовна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Леонова Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Алексеева Анастасия Трофимовна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кондашева Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Алексеева Анастасия Трофимовна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Трофим Васильевич

Мать ребёнка: Алексеева Анастасия Трофимовна

Смерть
17.04.1884
Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: Горячка
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