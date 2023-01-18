Малкина (Алексеева) Неонила Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малкина (Алексеева) Неонила Васильевна

Место рождения

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

15.10.1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1855

Отец: Алексеев Василий Алексеевич

Мать: Алексеева (Выдрова) Анастасия Трофимовна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Малкина) Таисия Дмитриевна

Отец ребёнка: Малкин Дмитрий Васильевич

Бракосочетание
23.10.1874

Муж: Малкин Дмитрий Васильевич

Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Рождение ребёнка
Около ?.12.1875

Сын: Малкин Георгий Дмитриевич

Отец ребёнка: Малкин Дмитрий Васильевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.07.1877

Дочь: (Малкина) Ольга Дмитриевна

Отец ребёнка: Малкин Дмитрий Васильевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.04.1880

Сын: Малкин Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Малкин Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
11.07.1882

Сын: Малкин Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Малкин Дмитрий Васильевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около ?.06.1886

Дочь: Жилкина (Малкина) Пелагея Дмитриевна

Отец ребёнка: Малкин Дмитрий Васильевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.10.1888

Дочь: (Малкина) Устинья Дмитриевна

Отец ребёнка: Малкин Дмитрий Васильевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.04.1891

Дочь: (Малкина) Ирина Дмитриевна

Отец ребёнка: Малкин Дмитрий Васильевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.04.1895

Сын: Малкин Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Малкин Дмитрий Васильевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.10.1897

Дочь: (Малкина) Прасковья Дмитриевна

Отец ребёнка: Малкин Дмитрий Васильевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.03.1900

Дочь: Савкина (Малкина) Дарья Дмитриевна

Отец ребёнка: Малкин Дмитрий Васильевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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