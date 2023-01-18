Малкина (Алексеева) Неонила Васильевна
Место рождения
Дата рождения15.10.1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Дочь: (Малкина) Таисия Дмитриевна
Отец ребёнка: Малкин Дмитрий Васильевич
Сын: Малкин Георгий Дмитриевич
Отец ребёнка: Малкин Дмитрий Васильевич
Дочь: (Малкина) Ольга Дмитриевна
Отец ребёнка: Малкин Дмитрий Васильевич
Сын: Малкин Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Малкин Дмитрий Васильевич
Сын: Малкин Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Малкин Дмитрий Васильевич
Дочь: Жилкина (Малкина) Пелагея Дмитриевна
Отец ребёнка: Малкин Дмитрий Васильевич
Дочь: (Малкина) Устинья Дмитриевна
Отец ребёнка: Малкин Дмитрий Васильевич
Дочь: (Малкина) Ирина Дмитриевна
Отец ребёнка: Малкин Дмитрий Васильевич
Сын: Малкин Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Малкин Дмитрий Васильевич
Дочь: (Малкина) Прасковья Дмитриевна
Отец ребёнка: Малкин Дмитрий Васильевич
Дочь: Савкина (Малкина) Дарья Дмитриевна
Отец ребёнка: Малкин Дмитрий Васильевич