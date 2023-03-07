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Алексеев Осип Васильевич

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Место рождения

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

30.03.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1860

Отец: Алексеев Василий Алексеевич

Мать: Алексеева Анастасия Трофимовна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Крещение
30.03.1860
Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Godparents:Пётр Трофимович Выдров и Гликерия Трофимовна Выдрова | https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Бракосочетание
17.01.1882

Жена: Алексеева Марфа Ивановна

Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Рождение ребёнка
13.02.1883

Сын: Алексеев Тимофей Осипович

Мать ребёнка: Алексеева Марфа Ивановна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Алексеев Иван Осипович

Мать ребёнка: Алексеева Марфа Ивановна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 08.06.1888

Дочь: Агриппина Осиповна

Мать ребёнка: Алексеева Марфа Ивановна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.06.1890

Дочь: Колочкова Анна Осиповна

Мать ребёнка: Алексеева Марфа Ивановна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.01.1893

Сын: Алексеев Василий Осипович

Мать ребёнка: Алексеева Марфа Ивановна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.09.1896

Дочь: Пелагея Осиповна

Мать ребёнка: Алексеева Марфа Ивановна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.06.1900

Сын: Алексеев Тимофей Осипович

Мать ребёнка: Алексеева Марфа Ивановна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.05.1903

Дочь: Елена Осиповна

Мать ребёнка: Алексеева Марфа Ивановна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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