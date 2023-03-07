Алексеев Осип Васильевич
Место рождения
Дата рождения30.03.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1860
Крещение
30.03.1860
Godparents:Пётр Трофимович Выдров и Гликерия Трофимовна Выдрова | https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Бракосочетание
17.01.1882
Жена: Алексеева Марфа Ивановна
https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Рождение ребёнка
13.02.1883
Сын: Алексеев Тимофей Осипович
Мать ребёнка: Алексеева Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1886
Мать ребёнка: Алексеева Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
Около 08.06.1888
Дочь: Агриппина Осиповна
Мать ребёнка: Алексеева Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
02.06.1890
Дочь: Колочкова Анна Осиповна
Мать ребёнка: Алексеева Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
28.01.1893
Сын: Алексеев Василий Осипович
Мать ребёнка: Алексеева Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
18.09.1896
Дочь: Пелагея Осиповна
Мать ребёнка: Алексеева Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
03.06.1900
Сын: Алексеев Тимофей Осипович
Мать ребёнка: Алексеева Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
26.05.1903
Дочь: Елена Осиповна
Мать ребёнка: Алексеева Марфа Ивановна
Смерть
Неизвестно