Алексеева (Выдрова) Анастасия Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева (Выдрова) Анастасия Трофимовна

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Место рождения

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Вычислено 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1826

Отец: Выдров Трофим Иванович

Мать: Выдрова Прасковья Григорьевна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
09.11.1843

Муж: Алексеев Василий Алексеевич

Софьино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/a3dd10fa-bfe7-44ea-8bb8-edeaaf360030
Рождение ребёнка
15.10.1855

Дочь: Малкина Неонила Васильевна

Отец ребёнка: Алексеев Василий Алексеевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.04.1858

Сын: Алексеев Георгий Васильевич

Отец ребёнка: Алексеев Василий Алексеевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.03.1860

Сын: Алексеев Осип Васильевич

Отец ребёнка: Алексеев Василий Алексеевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1868

Сын: Алексеев Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Алексеев Василий Алексеевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Леонова Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Алексеев Василий Алексеевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кондашева Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Алексеев Василий Алексеевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Трофим Васильевич

Отец ребёнка: Алексеев Василий Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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