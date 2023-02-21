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Выдров Трофим Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: (выдров) Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1821

Сын: Выдров Иван Трофимович

Мать ребёнка: Выдрова Прасковья Григорьевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1826

Дочь: Алексеева Анастасия Трофимовна

Мать ребёнка: Выдрова Прасковья Григорьевна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.05.1842

Дочь: Лукерья Трофимовна

Мать ребёнка: Выдрова Прасковья Григорьевна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гликерия Трофимовна

Мать ребёнка: Выдрова Прасковья Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Трофимовна

Мать ребёнка: Выдрова Прасковья Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Выдров Пётр Трофимович

Мать ребёнка: Выдрова Прасковья Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Выдрова Прасковья Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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