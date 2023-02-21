Выдров Трофим Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: (выдров) Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1821
Мать ребёнка: Выдрова Прасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1826
Дочь: Алексеева Анастасия Трофимовна
Мать ребёнка: Выдрова Прасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
13.05.1842
Дочь: Лукерья Трофимовна
Мать ребёнка: Выдрова Прасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гликерия Трофимовна
Мать ребёнка: Выдрова Прасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Трофимовна
Мать ребёнка: Выдрова Прасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Выдрова Прасковья Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно