(Алексеев) Алексей Степанович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1785
Отец: (алексеев) Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1806
Сын: Алексеев Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: (алексеева) Зоя
Рождение ребёнка
Вычислено 1812
Сын: Алексеев Семён Алексеевич
Мать ребёнка: (алексеева) Зоя
по РС 1834 г.
Рождение ребёнка
Вычислено 1817
Сын: Алексеев Николай Алексеевич
Мать ребёнка: (алексеева) Зоя
по РС 1834 г.
Рождение ребёнка
Вычислено 1824
Сын: Алексеев Василий Алексеевич
Мать ребёнка: (алексеева) Зоя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексеев Павел Алексеевич
Мать ребёнка: (алексеева) Зоя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексеев Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: (алексеева) Зоя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (алексеева) Зоя
Смерть
Неизвестно