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(Алексеев) Алексей Степанович

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Место рождения

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Вычислено 1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1785

Отец: (алексеев) Степан

Мать: не указана

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1806

Сын: Алексеев Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: (алексеева) Зоя

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1812

Сын: Алексеев Семён Алексеевич

Мать ребёнка: (алексеева) Зоя

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
по РС 1834 г.
Рождение ребёнка
Вычислено 1817

Сын: Алексеев Николай Алексеевич

Мать ребёнка: (алексеева) Зоя

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
по РС 1834 г.
Рождение ребёнка
Вычислено 1824

Сын: Алексеев Василий Алексеевич

Мать ребёнка: (алексеева) Зоя

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Павел Алексеевич

Мать ребёнка: (алексеева) Зоя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: (алексеева) Зоя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (алексеева) Зоя

Смерть
Неизвестно
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