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Гуссар Владимир Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1903

Дата смерти

19.03.1972

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1903

Отец: Гуссар Петр Андреевич

Мать: (Туманова Гуссар) Елена Александровна

Бракосочетание
28.08.1924

Жена: (Серебрякова) Антонина Михайловна

Рождение ребёнка
30.08.1925

Сын: Гуссар Владимир Владимирович

Мать ребёнка: (Серебрякова) Антонина Михайловна

Рождение ребёнка
07.06.1927

Дочь: (Гуссар Никитина) Клара Владимировна

Мать ребёнка: (Серебрякова) Антонина Михайловна

Рождение ребёнка
27.02.1936

Сын: Гуссар Юрий Владимирович

Мать ребёнка: (Серебрякова) Антонина Михайловна

Рождение ребёнка
08.01.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Серебрякова) Антонина Михайловна

Смерть
19.03.1972

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