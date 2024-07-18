Гуссар Владимир Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1903
Дата смерти19.03.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1903
Бракосочетание
28.08.1924
Рождение ребёнка
30.08.1925
Сын: Гуссар Владимир Владимирович
Мать ребёнка: (Серебрякова) Антонина Михайловна
Рождение ребёнка
07.06.1927
Дочь: (Гуссар Никитина) Клара Владимировна
Мать ребёнка: (Серебрякова) Антонина Михайловна
Рождение ребёнка
27.02.1936
Мать ребёнка: (Серебрякова) Антонина Михайловна
Рождение ребёнка
08.01.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Серебрякова) Антонина Михайловна
Смерть
19.03.1972