(Гуссар Перфильева) Любовь Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1910
Дата смерти20.06.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1910
Рождение ребёнка
13.11.1937
Сын: Перфильев Юрий Леонидович
Отец ребёнка: Перфильев Леонид Леонидович
Рождение ребёнка
26.06.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Перфильев Леонид Леонидович
Смерть
20.06.2003