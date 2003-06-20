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(Гуссар Перфильева) Любовь Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1910

Дата смерти

20.06.2003

Пол

Женский

Отец

1878 г.р.

Мать

1878 г.р.

Дети

1937 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1910

Отец: Гуссар Петр Андреевич

Мать: (Туманова Гуссар) Елена Александровна

Рождение ребёнка
13.11.1937

Сын: Перфильев Юрий Леонидович

Отец ребёнка: Перфильев Леонид Леонидович

Рождение ребёнка
26.06.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Перфильев Леонид Леонидович

Смерть
20.06.2003

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